Combattere la pelle grassa o a tendenza acneica può sembrare una missione impossibile. Si prova di tutto, ma spesso i detergenti sono troppo aggressivi, lasciando la pelle secca, irritata e, paradossalmente, ancora più incline a produrre sebo per difendersi. Se la tua giornata inizia con una battaglia contro la pelle lucida e finisce con la frustrante scoperta di nuovi punti neri o imperfezioni, devi conoscere questo detergente. Il web, da TikTok ai forum di dermatologia, è ossessionato da questo flacone blu trasparente: il Detergente Schiumogeno Purificante Effaclar di La Roche-Posay. E la buona notizia? Ora è disponibile in super sconto su Amazon, nel suo formato maxi convenienza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio pelle grassa e pori ostruiti con il detergente più amato del web in super sconto su Amazon

