Lindsey Vonn la caduta vista al fan village | boato di incredulità poi applausi
Lindsey Vonn cade durante la discesa libera a Cortina. La scena si vede anche al fan village del Castello Sforzesco di Milano, dove gli spettatori assistono in diretta. Al momento della caduta, c’è stato un boato di incredulità, poi l’applauso ha preso il posto dello choc. La campionessa si rialza e lascia il campo, mentre il pubblico resta col fiato sospeso.
Drammatica caduta per Lindsey Vonn nella discesa libera di Cortina. La gara è stata seguita così al fan village del Castello Sforzesco di Milano: gelo tra gli spettatori, poi gli applausi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Lindsey Vonn
Caduta per Lindsey Vonn a Crans Montana: urla laceranti, poi si rialza
Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera a Crans Montana.
Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a Cortina
Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara.
Ultime notizie su Lindsey Vonn
Argomenti discussi: Lindsey Vonn, caduta a Crans Montana: la statunitense finisce sulle reti nella discesa libera in Coppa del mondo di sci alpino 2026; Vonn infortunata, ma non molla: Il mio sogno olimpico non è infranto; Le prime parole di Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana; Vonn, a rischio le Olimpiadi dopo la caduta a Crans-Montana: Ma il mio sogno non è ancora finito.
Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com
Lindsey Vonn, caduta choc durante la discesa libera: l'americana grida per il dolore, portata via in elicotteroL’elicottero giallo del Suem sta atterrando sulla pista Olympia della Tofana per soccorrere la regina di Cortina. Caduta choc per Lindsey Vonn ... msn.com
#MilanoCortina2026 Lindsey #Vonn cade durante la discesa femminile a Cortina. Dopo 10 secondi di gara il braccio destro rimane agganciato ad una porta e la 41enne statunitense (partita con un crociato rotto) si avvita. Gli sci non gli si staccano. Poi le urla facebook
Il paragone a cui mi riporta Lindsey Vonn è l’Ulisse dantesco: si imbarca in un ultimo viaggio sapendo che è una impresa impossibile, ma non può fare altrimenti perché questa è la sua natura. Non c’è vita oltre la sua natura, ne appartiene e ne è schiavo #Mil x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.