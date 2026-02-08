Lindsey Vonn la caduta vista al fan village | boato di incredulità poi applausi

Lindsey Vonn cade durante la discesa libera a Cortina. La scena si vede anche al fan village del Castello Sforzesco di Milano, dove gli spettatori assistono in diretta. Al momento della caduta, c’è stato un boato di incredulità, poi l’applauso ha preso il posto dello choc. La campionessa si rialza e lascia il campo, mentre il pubblico resta col fiato sospeso.

Drammatica caduta per Lindsey Vonn nella discesa libera di Cortina. La gara è stata seguita così al fan village del Castello Sforzesco di Milano: gelo tra gli spettatori, poi gli applausi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

