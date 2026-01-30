Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé. A 40 anni, la campionessa americana rischia di perdere l’opportunità di essere protagonista alle Olimpiadi di Cortina 2026. La sua presenza sulla scena sportiva è stata costante, ma ora il suo futuro sembra più incerto che mai.

Il suo nome è così famoso e la sua storia così iconica che anche i non appassionati di sci sanno chi è Lindsey Vonn. Magari non ne conoscono vita e carriera nei dettagli, ma questo è un problema risolvibile. Di seguito tutto ciò che c’è da sapere su questa campionessa senza tempo. Chi è Lindsey Vonn. Parlare di carriera leggendaria, se si cita Lindsey Vonn, non è un’esagerazione. Record, vittorie, cadute e riprese hanno costellato il suo percorso, degno di un film. In pista e nella vita si è sempre rialzata, mostrandosi come un esempio anche al di fuori del mondo dello sci. A 41 anni, il suo nome continua a essere sinonimo di ambizione e sogni olimpici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lindsey Vonn, chi è la stella dello sci over 40: il sogno Cortina 2026 a rischio

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn non molla e vuole ancora correre a Milano-Cortina.

Lo Sci Club Pordenone ha avuto il privilegio di ospitare, per la prima volta dopo quindici anni, una tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel Friuli Venezia Giulia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Milano-Cortina 2026, San Valentino con Lindsey Vonn e le slitte con i cani; Lindsey Vonn, 41 anni, è la protagonista del Crew USA composto da 232 membri; Perché la carriera di questo sciatore quarantunenne suscita ancora oggi ammirazione?.

La Determinazione di Lindsey Vonn nel Recupero per le Olimpiadi di Milano Cortina: Una Storia di ResilienzaLindsey Vonn affronta una nuova sfida dopo un infortunio, continuando a nutrire la speranza di partecipare alle prossime Olimpiadi. La sua determinazione e resilienza la rendono un'ispirazione per mol ... notizie.it

Come sta Lindsey Vonn? Infortunio al ginocchio sinistro, ma il sogno olimpico non é finitoDurante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Lindsey Vonn è incappata in una brutta caduta. La ... oasport.it

"Oggi mi sono infortunata al ginocchio sinistro nella gara di discesa in Svizzera. Sto parlando della situazione con i miei medici e la mia squadra e continuerò a sottopormi a ulteriori esami". È quanto ha scritto sui social Lindsey Vonn, dopo la caduta di ogg facebook

CHE SPAVENTO PER LINDSEY VONN Dopo minuti di apprensione per le sue condizioni fisiche, fortunatamente Vonn si rialza e arriva al traguardo sugli sci, raccogliendo l'applauso del pubblico #EurosportSCI x.com