Lindsey Vonn ha lasciato Cortina in elicottero sotto gli applausi. La campionessa americana, protagonista di una caduta alla prima curva della discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha deciso di lasciare la pista dopo l’incidente. La platea ha mostrato affetto e rispetto, riconoscendo il suo coraggio e la sua carriera.

Ecco cosa scrive Athletic della caduta di Lindsey Vonn alla prima curva della discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lindsey Vonn ha detto che sarebbe andata al cancello di partenza della discesa olimpica nonostante la rottura del legamento più importante del ginocchio nove giorni fa, e lo ha fatto. Ma il sogno di Vonn di vincere la medaglia d’oro in discesa è finito quando la leggenda americana dello sci alpino si è schiantata sulla famosa pista Olympia delle Tofane alle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il coraggio è sempre stato il superpotere di Lindsey Vonn. Cortina l’ha applaudita mentre andava via in elicottero

Approfondimenti su LindseyVonn Cortina

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su LindseyVonn Cortina

Argomenti discussi: Leone XIV ai giovani leader politici: cercate sempre con coraggio la pace; Il coraggio di pensare l’impensabile: la visione di Roberto Poli a FORUM PA 2026; Creatività, coraggio e radici: il cuore pulsante di Merceria 1965; Vannacci esce dalla Lega, Monica: Il team piacentino è al suo fianco.

Andrea Riccardi: «Scegliamo il coraggio della pace. La guerra non è un destino»Al centro delle nostre vite nel nuovo anno non sarà un oggetto, ma ugualmente è qualcosa di estremamente concreto: la pace. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha pubblicato da ... vita.it

La mamma di Achille, 'ci hai insegnato il coraggio e l'amore, tua per sempre'(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Tu, insieme ai tuoi amici, ci avete insegnato cosa sono il coraggio e l'amore. Oltre all'orrore che ho toccato con mano e sentito, ho visto la vostra enorme purezza. Hai ... notizie.tiscali.it

MILANO CORTINA | Paura in pista: caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa libera femminile. Attimi di tensione: la campionessa USA a terra dopo il via, il pubblico trattiene il fiato. #ANSA - SEGUI LA DIRETTA facebook

2018 2022 2026 "Not too bad", Sofia! Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile, in una gara condizionata dalla drammatica caduta da Lindsey Vonn. Terza volta sul podio olimpico per la bergamasca, già vincitrice nel 2018 e vice- x.com