Il coraggio è sempre stato il superpotere di Lindsey Vonn Cortina l’ha applaudita mentre andava via in elicottero

Da ilnapolista.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn ha lasciato Cortina in elicottero sotto gli applausi. La campionessa americana, protagonista di una caduta alla prima curva della discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha deciso di lasciare la pista dopo l’incidente. La platea ha mostrato affetto e rispetto, riconoscendo il suo coraggio e la sua carriera.

Ecco cosa scrive Athletic della caduta di Lindsey Vonn alla prima curva della discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lindsey Vonn ha detto che sarebbe andata al cancello di partenza della discesa olimpica nonostante la rottura del legamento più importante del ginocchio nove giorni fa, e lo ha fatto. Ma il sogno di Vonn di vincere la medaglia d’oro in discesa è finito quando la leggenda americana dello sci alpino si è schiantata sulla famosa pista Olympia delle Tofane alle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il coraggio 232 sempre stato il superpotere di lindsey vonn cortina l8217ha applaudita mentre andava via in elicottero

© Ilnapolista.it - Il coraggio è sempre stato il superpotere di Lindsey Vonn. Cortina l’ha applaudita mentre andava via in elicottero

Approfondimenti su LindseyVonn Cortina

Milano-Cortina, Lindsey Vonn cade: lacrime e dramma, arriva l'elicottero

Olimpiadi Milano Cortina 2026, caduta choc per Lindsey Vonn in discesa libera, portata via in elicottero, gara sospesa per 20’ – VIDEO

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su LindseyVonn Cortina

Argomenti discussi: Leone XIV ai giovani leader politici: cercate sempre con coraggio la pace; Il coraggio di pensare l’impensabile: la visione di Roberto Poli a FORUM PA 2026; Creatività, coraggio e radici: il cuore pulsante di Merceria 1965; Vannacci esce dalla Lega, Monica: Il team piacentino è al suo fianco.

Andrea Riccardi: «Scegliamo il coraggio della pace. La guerra non è un destino»Al centro delle nostre vite nel nuovo anno non sarà un oggetto, ma ugualmente è qualcosa di estremamente concreto: la pace. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha pubblicato da ... vita.it

La mamma di Achille, 'ci hai insegnato il coraggio e l'amore, tua per sempre'(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Tu, insieme ai tuoi amici, ci avete insegnato cosa sono il coraggio e l'amore. Oltre all'orrore che ho toccato con mano e sentito, ho visto la vostra enorme purezza. Hai ... notizie.tiscali.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.