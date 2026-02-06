Lindsey Vonn è tornata in pista con il crociato rotto e il video della sua discesa è impressionante

Lindsey Vonn ha fatto il suo ritorno sulle piste dopo l’infortunio al crociato. La campionessa americana ha affrontato una discesa sulla pista delle Tofane a Milano-Cortina e il video della sua discesa ha lasciato tutti senza parole. Nonostante l’infortunio, Vonn ha dimostrato di essere ancora una vera combattente.

La campionessa americana ha avuto riscontri positivi dalla prova di discesa sulla pista delle Tofane di Milano-Cortina. "Sì, è andata bene", ha commentato a fine sessione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lindsey Vonn Tofane

Lindsey Vonn si prepara a tornare in pista dopo aver affrontato un infortunio al crociato.

Lindsey Vonn si allena con il ginocchio rotto, decisa a tornare in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lindsey Vonn Tofane

Argomenti discussi: Vonn infortunata, ma non molla: Il mio sogno olimpico non è infranto; Lindsey Vonn choc dopo la caduta a Crans-Montana: Ho il crociato rotto, ma alle Olimpiadi gareggio lo…; Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali 2026 con il crociato rotto: come fa a gareggiare?; Lindsey Vonn si è rotta il crociato e dopo tre giorni è tornata sugli sci: Alle Olimpiadi ci sarò.

Lindsey Vonn ha davvero il crociato rotto? I dubbi sul ginocchio e la discesa a Cortina. Brignone: «Oggi non sarebbe qui». Cosa non torna«È stata intelligente, non ha esagerato. Ha commesso un errore in basso, ma per il resto sembrava una bella sciata. Nessun grosso rischio. A me sembrava simmetrico. Non ho ... ilmattino.it

Lindsey Vonn si è rotta il crociato e dopo tre giorni è tornata sugli sci: Alle Olimpiadi ci saròLa sciatrice americana è tornata in pista dopo il terribile incidente di Crans Montana. Vonn ha dichiarato di essersi rotta il legamento crociato, ma al tempo stesso ha fatto sapere che concorrerà ... fanpage.it

la Repubblica. . La campionessa di sci americana Lindsey Vonn, che ha deciso di gareggiare alle Olimpiadi nonostante la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha postato sui social le immagini dei pesanti allenamenti in vista della gara che cor facebook

Milano Cortina, Lindsey Vonn si allena con il crociato rotto x.com