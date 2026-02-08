Liguria si spostavano da Lodi a Savona per raggirare gli anziani due truffatori arrestati dalla squadra mobile di Genova
Due uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova con l’accusa di aver truffato anziani in Liguria. Si spostavano da Lodi a Savona per raggirare le loro vittime, spesso con telefonate false. Una delle vittime è un’ottantenne che ha ricevuto la telefonata di un falso avvocato, che le ha detto che la figlia aveva causato un incidente grave. La donna si è subito preoccupata, ma gli investigatori sono riusciti a bloccare i truffatori prima che potessero fare altri danni.
Le squadre mobili delle questure di Genova e Savona hanno arrestato due uomini, di 36 e 37 anni, residenti nel Salernitano e già noti alle forze dell’ordine accusati di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana. Tutto è partito da una segnalazione arrivata dalla questura di Lodi, che aveva diffuso la targa di un’auto sospetta coinvolta in un tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana. L’informazione è circolata tra le questure del Nord Italia e pochi giorni fa la stessa vettura è stata intercettata a Genova dalla squadra mobile, che ha iniziato a seguirne gli spostamenti. L’auto è stata poi individuata a Savona, parcheggiata in un centro commerciale, ed è stata tenuta sotto osservazione dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
