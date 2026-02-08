Due uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova con l’accusa di aver truffato anziani in Liguria. Si spostavano da Lodi a Savona per raggirare le loro vittime, spesso con telefonate false. Una delle vittime è un’ottantenne che ha ricevuto la telefonata di un falso avvocato, che le ha detto che la figlia aveva causato un incidente grave. La donna si è subito preoccupata, ma gli investigatori sono riusciti a bloccare i truffatori prima che potessero fare altri danni.

Le squadre mobili delle questure di Genova e Savona hanno arrestato due uomini, di 36 e 37 anni, residenti nel Salernitano e già noti alle forze dell’ordine accusati di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana. Tutto è partito da una segnalazione arrivata dalla questura di Lodi, che aveva diffuso la targa di un’auto sospetta coinvolta in un tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana. L’informazione è circolata tra le questure del Nord Italia e pochi giorni fa la stessa vettura è stata intercettata a Genova dalla squadra mobile, che ha iniziato a seguirne gli spostamenti. L’auto è stata poi individuata a Savona, parcheggiata in un centro commerciale, ed è stata tenuta sotto osservazione dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Liguria, si spostavano da Lodi a Savona per raggirare gli anziani, due truffatori arrestati dalla squadra mobile di Genova

