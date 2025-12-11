Due anni da scontare per rapine e furti | due uomini arrestati dalla squadra mobile

La Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato due uomini italiani, condannati a pene detentive definitive, nell’ambito di operazioni condotte tra ieri e oggi. Gli arresti rientrano nell’attività di contrasto alla criminalità, con particolare attenzione a reati di rapina e furto. La misura si inserisce in un’azione mirata a garantire la sicurezza e il rispetto della legge sul territorio.

Tra ieri ed oggi, la Squadra mobile di Piacenza, ha tratto in arresto due cittadini italiani in espiazione di condanne a pene detentive definitive. Entrambi - riferisce la questura in una nota - devono espiare una pena di poco inferiore ai due anni.Il primo, che sconterà la pena in regime di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

