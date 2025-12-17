Liguria autoarticolati investono due pedoni a Savona e Genova forte emergenza sulle strade cittadine

Nelle ultime ore, la Liguria è stata teatro di gravi incidenti stradali che hanno coinvolto autoarticolati e pedoni a Savona e Genova. Un episodio particolarmente inquietante vede un musicista trascinato per oltre due chilometri senza che l'autista si accorgesse dell'accaduto. La situazione ha generato un forte stato di emergenza sulle strade cittadine.

Un musicista è stato trascinato per oltre due chilometri senza che l'autista del mezzo pesante si accorgesse di nulla. L'altra vittima è una studentessa universitaria Due incidenti pressoché identici ieri in Liguria, uno a Genova e uno a Savona. Due vittime dei camion in un giorno. Due vite s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

