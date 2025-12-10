Marocco crollano due edifici da 4 piani | almeno 19 morti e decine di feriti
Due edifici di quattro piani sono crollati in Marocco, causando almeno 19 vittime e numerosi feriti. Si tratta di un evento che si ripete nel paese, già teatro di incidenti analoghi, come avvenuto a maggio nella stessa città, dove persero la vita nove persone.
Non è la prima volta che in Marocco si verificano episodi simili. A maggio, nove persone sono morte nel crollo di un edificio residenziale nella stessa città. In quel caso, l'edificio era nell'elenco degli edifici a rischio di crollo ed era stato emesso un ordine di evacuazione per i suoi occupanti, come riferito da una fonte delle autorità locali all'Afp. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Marocco, crollano due palazzi: 19 morti
Marocco, crollano 2 edifici di quattro piani a Fes: almeno 19 morti e 16 feriti
Fes, crollano due palazzi in Marocco: 19 morti. Si cercano i dispersi sotto le macerie - Almeno 19 persone sono morte, tra cui quattro bambini, nel crollo di due edifici nella città di Fes, in Marocco, secondo quanto riportato dalla Maghreb Agence Presse. msn.com scrive
