Marocco crollano 2 edifici di quattro piani a Fes | almeno 19 morti e 16 feriti
Due edifici di quattro piani sono crollati a Fes, nel nord-est del Marocco, causando almeno 19 vittime e 16 feriti. L’incidente ha sconvolto la città, lasciando la comunità in stato di shock e attivando le operazioni di soccorso. La tragedia solleva ancora una volta preoccupazioni sulla sicurezza edilizia nella regione.
(Adnkronos) – E' di almeno 19 morti e 16 feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Map spiegando che i soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti.
Marocco, crollano due palazzi: 19 morti
Marocco, crollano 2 edifici di quattro piani a Fes: almeno 19 morti e 16 feriti - (Adnkronos) – E' di almeno 19 morti e 16 feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco.
