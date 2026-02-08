Alla Villa Bertelli si è tenuta una lezione del giudice Vitelli, che ha attirato una grande folla. Il giudice ha parlato del caso Garlasco, spiegando cosa ha rappresentato per lui. Ha descritto la sensazione di essere come un calciatore sotto pressione, pronto a tirare un rigore decisivo. La sala era piena di persone curiose di ascoltare le sue parole e di capire meglio cosa si nasconde dietro un procedimento giudiziario complesso.

"Cosa ha significato per me il caso Garlasco? Mi sono sentito come il calciatore chiamato a battere un rigore. Sai che tutto ciò che hai fatto prima rischia di non essere più preso in considerazione e che sarai valutato per quel momento". Il giudice Stefano Vitelli – originario di Viareggio e laureato all’Università di Pisa – nel 2009 assolse in primo grado Alberto Stasi dall’accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi ed è stato l’annunciato protagonista a Villa Bertelli. In una sala gremita di pubblico – in prima fila il presidente della Fondazione, Ermindo Tucci – ha tenuto una lezione altissima, non solo di diritto, ma soprattutto di eleganza, educazione e vicinanza alla gente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lezione del giudice Vitelli. Folla alla Villa Bertelli per parlare di Garlasco

Approfondimenti su giudice Vitelli

Villa Bertelli ospiterà la presentazione del libro

Questa sera alle nove, Villa Bertelli si riempie di appassionati e curiosi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

IL GIUDICE VITELLI ROMPE IL SILENZIO – SEGRETI OSCURI SU GARLASCO

Ultime notizie su giudice Vitelli

Argomenti discussi: Lezione del giudice Vitelli. Folla alla Villa Bertelli per parlare di Garlasco; Il giudice Vitelli: Prima di assolvere Alberto Stasi parlai con mia madre. Fu il dubbio a guidarmi; Delitto di Garlasco: ok il no all’incidente probatorio, ma che forte è il giudice Vitelli? La lezione che ha zittito tutti e lo scontro Bocellari vs Garofano da Milo Infante; Il giudice Vitelli che assolse Stasi: Perché per me è innocente. La vicina che lo scagiona e cosa ancora non torna su bici e pc.

Lezione del giudice Vitelli. Folla alla Villa Bertelli per parlare di GarlascoPrima nazionale del libro del magistrato che in primo grado assolse Stasi Sentii addosso il peso del giocatore chiamato a battere il calcio di rigore. lanazione.it

Garlasco, il giudice Vitelli rompe il silenzio e spiazza tutti.Il nodo giudiziario del delitto di GarlascoIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resta uno dei più complessi della cronaca giudiziaria it ... assodigitale.it

Tombola di Carnevale a Villa Bertelli, un pomeriggio di festa dedicato agli over 65 Un pomeriggio all’insegna della convivialità, del divertimento e dello spirito del Carnevale. Mercoledì 11 febbraio, a partire dalle ore 15.30, la Sala di Villa Bertelli ospiterà facebook