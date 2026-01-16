villa bertelli il giudice vitelli sul caso garlasco

Sarà Villa Bertelli ad ospitare la prima presentazione nazionale di "Il ragionevole dubbio", il libro di Stefano Vitelli sull’omicidio di Garlasco, (ogni giorno ancora nella cronaca della tv nazionale), scritto a quattro mani con il giornalista Giuseppe Legato. L’evento è in programma venerdì 6 febbraio alle 21 nel Giardino d’Inverno della Villa a Forte dei Marmi. Dialogherà con l’autore la giornalista de La Nazione Francesca Navari. "Siamo onorati– dichiara il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci – che sia stata scelta Villa Bertelli per la prima presentazione nazionale del libro del dottor Vitelli il magistrato della Corte di Assise, che in mancanza di prove certe, ha scelto di affermare il principio in materia penale, in virtù del quale, si deve preferire la soluzione più favorevole all’imputato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Garlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: "Troppe incertezze"

Garlasco, il giudice Vitelli che assolse Stasi: "Era un dovere morale, ragionevoli dubbi su di lui"

Delitto di Garlasco, Vitelli "Omicidio Chiara come un libro giallo"/ "Alberto Stasi non l'ha uccisa" - A Ignoto X vi era il giudice Vitelli, il magistrato che assolse in primo grado Alberto Stasi per il giallo di Garlasco: ecco le sue nuove parole

