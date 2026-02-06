Caso Garlasco boom a Villa Bertelli Stasera l’evento col giudice Vitelli

Questa sera alle nove, Villa Bertelli si riempie di appassionati e curiosi. Il giudice Stefano Vitelli sale sul palco per presentare in anteprima il suo nuovo libro,

Attesa alle stelle per l’appuntamento di stasera alle 21 a Villa Bertelli: ospite sarà il giudice Stefano Vitelli che presenterà in anteprima nazionale il libro " Il ragionevole dubbio di Garlasco ". Un incontro sold out da settimane che ha costretto la Fondazione Villa Bertelli a rivedere la logistica per accontentare un numero più ampio di persone, valutando anche l’apertura della sala adiacente al Giardino d’Inverno e la diretta facebook. E’ stato infatti un vero boom di richieste per seguire l’evento – condotto dalla giornalista de La Nazione Francesca Navari – che vedrà il dottor Vitelli, originario di Viareggio e adesso richiestissimo nei programmi tv, raccontare la sua esperienza quando, allora gup a Vigevano, assolse in primo grado Alberto Stasi dall’accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi trovata priva di vita il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Lanazione.it

