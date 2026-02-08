Questa volta l’Italia ha lasciato il segno con stile e armonia. La nostra voce si è fatta ascoltare, affascinando il pubblico come mai prima d’ora. Le parole hanno avuto il loro peso, e il mondo ci ha guardato con ammirazione, desiderando che quella lezione non finisse mai.

Chic, ammaliante, divina. Il mondo che ci guarda l'ha riassunta così e avrebbe voluto non finisse mai. Solo che ad un tratto la cerimonia ha smesso di essere cerimonia ed è diventata un messaggio. Noi ci siamo. L'abbiamo mandato all'italiana, con l'insicurezza alla vigilia di chi ha studiato e però conserva in cuore il dubbio logorante che il prof si sia svegliato male. L'abbiamo inviato bilanciando classe e ironia, arte e cultura, storia ed eleganza e, su tutto, orgoglio. L'orgoglio posato su ogni momento della cerimonia come una spolverata di aromi per dare ancora più gusto senza alterarne il sapore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lezione al mondo. Siamo riusciti a farci ascoltare con stile e armonia

