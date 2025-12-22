Il creatore della saga riflette sul futuro del mondo in cui viviamo | E’ imperativo vivere in armonia con il nostro habitat Di sicuro non abbiamo ancora imparato alcuna lezione

H a l'entusiasmo di sempre di James Cameron: quello non si è attenuato col passare degli anni.   La sua ossessiva ricerca per la perfezione stilistica, e le tecnologie più avanzate (dai tempi di Aliens  e The Terminator ) non è mai venuta meno, ma ora al regista di Titanic paiono più care la bellezza e l'armonia dell'universo. "Avatar-Fuoco e cenere", a dicembre il terzo capitolo della serie X E' nei cinema di tutto il mondo Avatar-Fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga di fantascienza dai temi ecologici e budget e incassi astronomici ( Avatar nel 2009 incassò al box office internazionale 2.

James Cameron, su “Avatar-Fuoco e cenere”: «L’empatia è il nostro super-potere».

