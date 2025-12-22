H a l’entusiasmo di sempre di James Cameron: quello non si è attenuato col passare degli anni. La sua ossessiva ricerca per la perfezione stilistica, e le tecnologie più avanzate (dai tempi di Aliens e The Terminator ) non è mai venuta meno, ma ora al regista di Titanic paiono più care la bellezza e l’armonia dell’universo. “Avatar-Fuoco e cenere”, a dicembre il terzo capitolo della serie X E’ nei cinema di tutto il mondo Avatar-Fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga di fantascienza dai temi ecologici e budget e incassi astronomici ( Avatar nel 2009 incassò al box office internazionale 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il creatore della saga riflette sul futuro del mondo in cui viviamo: «E’ imperativo vivere in armonia con il nostro habitat. Di sicuro non abbiamo ancora imparato alcuna lezione»

Leggi anche: Neri Pinzuti, lo specialista del sorriso: «Viviamo in un mondo in cui l'estetica è fondamentale. Mio padre diceva sempre: “Spesso è più importante il modo in cui ti presenti che la sostanza del concetto che esprimi”»

Leggi anche: Ritorno al futuro, Micheal J. Fox e Christopher Lloyd sul perché è amato ancora oggi: “Viviamo in una cultura del bullismo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

James Cameron, su “Avatar-Fuoco e cenere”: «L’empatia è il nostro super-potere».

Gundam, il creatore sostiene che: "I futuri anime saranno influenzati dalle guerre in Israele e Ucraina" - Il creatore del franchise Yoshiyuki Tomino ha discusso del futuro dell'anime e di come i conflitti israeliano e ucraino giocheranno un ruolo nel franchise dei mech (e non solo). movieplayer.it

Un videogioco di Ritorno al futuro è in sviluppo, svela il co-creatore - Ritorno al futuro è una saga amata ma da anni non arriva un nuovo videogioco dedicato. multiplayer.it

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è arrivato su Disney+ con la sua seconda stagione e abbiamo vinto l'opportunità di chiacchierare sulla saga con il suo stesso creatore, Rick Riordan! Ecco cosa ci ha detto sull'approccio della serie (e probabilmente degli aut - facebook.com facebook