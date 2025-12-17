Un fan le chiede come faccia a radersi i baffetti e lei invece di arrabbiarsi risponde con una lezione di stile e di dermatologia che tutte dovremmo ascoltare

Quando un fan le chiede come si radica i baffetti, Selena Gomez risponde con eleganza e saggezza, trasformando una domanda impertinente in un esempio di autoironia e stile. La sua risposta, sincera e disarmante, ci ricorda quanto sia importante affrontare ogni situazione con leggerezza e autenticità, valorizzando sempre la propria unicità.

L'autoironia è sempre stata una delle armi vincenti di Selena Gomez. La popstar 33enne, fresca di nozze e più radiosa che mai, ha scelto la via della franchezza disarmante per rispondere a una domanda decisamente diretta – e un po' impertinente – posta da un fan su Instagram. Tutto è nato da un video senza trucco condiviso nelle Stories di Instagram, che ha spinto un utente a chiederle senza troppi giri di parole: «Come ti radi i baffetti?». Invece di offendersi o ignorare il commento, Selena ha reagito con una risata genuina, spiegando pubblicamente l'origine di quell'ombra sopra il labbro superiore.

