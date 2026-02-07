I portuali italiani scendono in piazza. I lavoratori, coordinati dal sindacato Usb e dal Calp, hanno organizzato picchetti e cortei in venti città per protestare contro le politiche sulla gestione dei porti. La mobilitazione segue le recenti manifestazioni contro lo sgombero di Askatasuna e le proteste pro Pal legate alle Olimpiadi. La protesta si fa sentire forte, con un fronte unito tra lavoratori e collettivi.

I collettivi aprono un nuovo fronte di protesta. Dopo il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, la manifestazione prevista oggi contro le olimpiadi e i cortei pro Pal degli ultimi mesi, ieri nei porti italiani (ed europei) è andata in scena la protesta dei portuali coordinata dal sindacato Usb e dal Calp. Lo sciopero, indetto «contro il riarmo e la guerra», ha riguardato circa venti tra i i porti più importanti del Mediterraneo e, come spiegano i promotori, è il risultato di un coordinamento a livello europeo tra i collettivi portuali. In Italia il corteo principale si è svolto a Genova ma altri picchetti e manifestazioni si sono visti nei porti di Livorno, Trieste, Ravenna, Ancona, Civitavecchia, Salerno, Bari, Crotone, Palermo e Cagliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra ora apre il fronte dei porti. Picchetti e cortei "pacifisti" in 20 città

Approfondimenti su Askatasuna Porti

Porti annuncia la nascita dell’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio, un progetto volto a favorire la formazione e il rilancio delle competenze nel settore portuale, crocieristico e della blue economy.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Porti

Argomenti discussi: Da Tolkien a Pasolini, tra Schlein e Meloni si apre il fronte culturale; La sinistra ora apre il fronte dei porti. Picchetti e cortei pacifisti in 20 città; Vannacci, ora il generale di ultradestra diventa la speranza della sinistra; Di lotta o di governo? Trent'anni fa Castellani cacciò Alberione dalla giunta, ora la sinistra inciampa ancora (su Rosatelli).

La sinistra ora apre il fronte dei porti. Picchetti e cortei pacifisti in 20 cittàIn campo sindacati e reti internazionali con appoggi politici No al decreto sicurezza. A Genova bloccato un varco ... ilgiornale.it

’La ‘Salis’ tedesca (Maja T.) è stata condannata a Budapest a otto anni per aggressione aggravata e lesioni a colpi di martello, quella italiana è invece stata eletta grazie alla sinistra di Fratoianni in Parlamento Eu’. (Il Giornale-Biloslavo). Ed è ancora una volt facebook