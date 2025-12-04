Il ‘falso mito’ dei 10mila passi ne bastano 7mila per cuore e cervello

(Adnkronos) – Camminare migliora la salute del cuore e aiuta a ridurre i rischi di infarto. Il movimento contribuisce a prevenire anche altre malattie, dal cancro alla demenza. Tra varie certezze, c'è un dubbio. Quanta attività fisica è necessaria per avvertire un reale beneficio? E visto che si parla di camminare, quanti passi servono ogni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

