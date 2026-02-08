Lepore attacca | Comuni montani ennesimo taglio Il sindaco di Bologna contro la classificazione di Roma ’No’ anche di Confagricoltura
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si scaglia contro le nuove decisioni sui Comuni montani. Parla di un “taglio” che definisce “assurdo” e denuncia come il governo sembri ignorare le esigenze di queste zone. Lepore critica anche la posizione di Roma e di Confagricoltura, che si oppongono alla classificazione e alle risorse promesse. La sua voce si aggiunge a quella di chi vede nelle scelte attuali un segnale di abbandono per le aree più svantaggiate.
"È una scelta assurda, è l’ennesimo taglio. Dietro a queste decisioni c’è l’idea che il governo non metterà risorse per i territori". Così Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna, commenta il provvedimento governativo che nel bolognese fa perdere la qualifica di Comuni montani a Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice. "Una scelta che compromette gli strumenti fondamentali per le aziende delle aree montane e collinari", gli fa eco Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna. "Giorno per giorno – rincara la dose Lepore – stanno togliendo risorse agli enti locali, ai servizi pubblici, alle comunità montane e alle aree interne che hanno più bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
