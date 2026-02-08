Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si scaglia contro le nuove decisioni sui Comuni montani. Parla di un “taglio” che definisce “assurdo” e denuncia come il governo sembri ignorare le esigenze di queste zone. Lepore critica anche la posizione di Roma e di Confagricoltura, che si oppongono alla classificazione e alle risorse promesse. La sua voce si aggiunge a quella di chi vede nelle scelte attuali un segnale di abbandono per le aree più svantaggiate.

"È una scelta assurda, è l’ennesimo taglio. Dietro a queste decisioni c’è l’idea che il governo non metterà risorse per i territori". Così Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna, commenta il provvedimento governativo che nel bolognese fa perdere la qualifica di Comuni montani a Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice. "Una scelta che compromette gli strumenti fondamentali per le aziende delle aree montane e collinari", gli fa eco Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna. "Giorno per giorno – rincara la dose Lepore – stanno togliendo risorse agli enti locali, ai servizi pubblici, alle comunità montane e alle aree interne che hanno più bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore attacca: "Comuni montani, ennesimo taglio". Il sindaco di Bologna contro la classificazione di Roma ’No’ anche di Confagricoltura

A Bologna, il cambio dei criteri per i Comuni Montani ha riacceso le polemiche.

La Comunità Montana del Fortore ha approvato un deliberato per richiedere una revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani, recentemente modificati a livello nazionale.

