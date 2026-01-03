Cagliari-Milan 0-1 Leao regala tre punti ai rossoneri | è vetta in solitaria
Il Milan conquista una vittoria importante a Cagliari, battendo i padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Leao. Con questa prestazione, i rossoneri si posizionano temporaneamente in testa alla classifica, aprendo il nuovo anno con un risultato positivo. La partita si è svolta all’Unipol Domus, segnando l'inizio del 2026 con un successo che potrebbe avere ripercussioni sulla corsa allo scudetto.
Cagliari, 2 gennaio 2026 – Comincia con una vittoria che vale – almeno per ora – il primato in solitaria il 2026 del Milan, che sbanca 1-0 l'Unipol Domus di Cagliari. È un gol segnato a inizio ripresa da Rafael Leao a regalare i primi tre punti del nuovo anno ai rossoneri e a risolvere un match in cui gli uomini di Allegri hanno mostrato due volti ben differenti. Più timido e compassato quello mostrato in un primo tempo in cui è stato il Cagliari, con la sua energia, a fare la parte del leone. Ben diverso quello sfoggiato in una ripresa in cui la musica è cambiata completamente e i rossoneri hanno aumentato i giri del motore sbloccando la partita con la stoccata mancina di Leao su assist di Rabiot. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
