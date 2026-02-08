A Milano le forze d'élite del Qatar, tra cui i membri del gruppo Lekhwiya, sono arrivate per i Giochi Olimpici. Camminando per il centro, si notano i loro mezzi e le divise ufficiali. Sono qui per garantire la sicurezza, ma attirano anche l’attenzione di chi osserva curiosamente. La città si prepara a vivere un grande evento, e anche in strada si percepisce l’atmosfera di attesa.

AGI - I Giochi Olimpici di Milano e Cortina non sono solo sport. E così le curiosità, anche semplicemente girando per il centro di Milano, sono tante. Una di queste è la massiccia presenza in città della Lekhwiya, le forze di sicurezza d'élite, inviate dal Qatar in Italia. Durante i Giochi ogni paese può infatti decidere di inviare contingenti delle proprie forze di sicurezza per una maggiore garanzia di protezione di atleti e autorità ma ce ne sono di più o meno discrete. La presenza del corpo speciale qatarino. Una di quelle che maggiormente si nota in città è per l'appunto il corpo speciale qatarino, presente a Milano con più di 100 operatori e oltre 20 mezzi speciali (dai Nissan Patrol come questo ai mastodontici Thunder). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lekhwiya a Milano, le forze d'élite del Qatar ai Giochi

Approfondimenti su Lekhwiya Milano

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

La presenza di agenti ICE ai Giochi di Milano-Cortina fa discutere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lekhwiya Milano

Argomenti discussi: Lekhwiya a Milano, le forze d'élite del Qatar ai Giochi; Blindati in centro a Milano: scatta il piano sicurezza.

Milano Cortina: contingente Qatar accolto a Milano da Prefetto e QuestoreLa Lekhwiya, le forze di sicurezza d'élite, e la polizia del Qatar hanno mandato in Italia, per partecipare alla sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, più di 100 operatori (t ... ansa.it

Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezzaI blindati hanno percorso le vie centrali del capoluogo lombardo. Si tratta dell’avvio dell’accordo stipulato a settembre tra il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi e lo Sceicco Khalifa bin Hama ... msn.com

Police Riders. Hans Zimmer · Aggressive Expansion. La Cavalleria di Ghisa: i Police Riders del prestigioso Reparto Radiomobile della Polizia Locale di Milano, su Yamaha Tracer 9, scortano il convoglio delle Qatari Special Forces (Lekhwiya), giunte a Milano facebook

Milano Cortina, polizia Qatar 'a lezione' dai carabinieri. Scambio di informazioni sulla gestione dei grandi eventi #ANSA x.com