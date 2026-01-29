La presenza di agenti ICE ai Giochi di Milano-Cortina fa discutere. Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, ha commentato che questa presenza è inopportuna. Secondo lui, le forze di polizia italiane sono di altissimo livello e non c’è bisogno di coinvolgere agenti stranieri. La polemica si concentra sul ruolo e sulla necessità di mantenere il controllo in un evento che attira migliaia di spettatori.

Il leader di Noi di Centro Clemente Mastella critica la presenza di agenti ICE in Italia per la sicurezza dei Giochi invernali. Napoli, 28 gennaio 2026 – “La presenza di agenti Ice in Italia per sorvegliare sulla sicurezza della delegazione americana ai Giochi invernali di Milano-Cortina è inopportuna e soprattutto inutile. L’Italia non è un Paese a sovranità limitata, sa badare alla sicurezza e all’incolumità di chi ospita e le nostre forze di sicurezza sono più efficaci e intelligentemente miti di un corpo che nel Minnesota ha indignato tutto il mondo per la rude violenza, anche omicidiaria purtroppo, con cui ha operato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La presenza di agenti Ice durante eventi come Milano-Cortina viene considerata superflua, poiché la sicurezza nazionale è affidata alle forze di polizia italiane, che garantiscono standard elevati di professionalità e preparazione.

L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ma senza compiti di polizia.

