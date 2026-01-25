Olimpiadi Invernali | a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali. Nove mezzi con l’insegna “State of Qatar Lekhwiya” sono stati accompagnati dalle forze italiane nel centro della città, contribuendo a garantire la sicurezza degli eventi e dei partecipanti.

Milano, 25 gennaio 2026 – Almeno nove mezzi blindati con l'insegna " State of Qatar Lekhwiya " hanno sfilato, scortati dalla polizia italiana, per il centro di Milano nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio. No, nessun allarme di guerra. Semplicemente si tratta dell'inizio del periodo di ronda che le forze di sicurezza qatarine svolgeranno come contributo alla gestione dell'ordine pubblico in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina, mezzi sicurezza Qatar in Corso Sempione Il corteo è passato lungo Corso Sempione, Via Moliere fino all'Arco della Pace suscitando la sorpresa di automobilisti e passanti.

