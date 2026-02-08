Legionella alla Venturini scatta la task-force | Disinfezione e controlli proseguiranno per giorni

A Imola, la legionella ha portato all’attivazione di una task-force. Le operazioni di disinfezione e i controlli continuano ancora oggi e dureranno almeno fino alla prossima settimana. Gli interventi sono diversi e ancora in corso, coordinati dal servizio prevenzione e protezione. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Imola, 8 febbraio 2026 – “Gli interventi correttivi sono diversi e ancora in corso. Andranno avanti per diversi giorni fino alla prossima settimana, coordinati dal nostro servizio prevenzione e protezione». La conferma arriva da Francesca Assente, presidente di Seaccop, azienda a cui è stata affidata la gestione della casa di riposo Venturini. E’ infatti la cooperativa a seguire l’intervento di disinfestazione dopo che i controlli hanno accertato la presenza della legionella. Le attività in programma sono diverse: dalla sostituzione dei rubinetti risultati contaminati oltre i limiti a pulizia e disinfezione completa dell’impianto dell’acqua, con controllo di tutti i rubinetti ed eventuale sostituzione in caso di usura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legionella alla Venturini, scatta la task-force: “Disinfezione e controlli proseguiranno per giorni” Approfondimenti su Venturini Imola Legionella alla Venturini. Un’anziana contagiata. Scatta la disinfezione. Ausl e Seacoop si attivano Una donna di 78 anni residente alla Casa Venturini ha contratto la legionella. Legionella nella residenza per anziani ‘Venturini’ di Imola. Firmata l’ordinanza per la disinfezione Il Comune di Imola ha firmato un’ordinanza per la disinfezione della residenza per anziani Venturini, dopo aver scoperto la presenza di legionella nell’acqua calda sanitaria. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Venturini Imola Argomenti discussi: Legionella alla Venturini. Un’anziana contagiata. Scatta la disinfezione. Ausl e Seacoop si attivano; Allarme legionella, Casa anziani Venturini senza pace: batterio rilevato nell’acqua; Legionella nella residenza per anziani ‘Venturini’ di Imola. Firmata l’ordinanza per la disinfezione; Legionella alla Venturini Un’anziana contagiata Scatta la disinfezione Ausl e Seacoop si attivano. Legionella alla Venturini. Un’anziana contagiata. Scatta la disinfezione. Ausl e Seacoop si attivanoIl batterio è stato trovato nell’acqua calda sanitaria dopo la positività dell’ospite Il Comune ha emesso il provvedimento il 5 febbraio, il primo giorno utile. Nell’ordinanza la sostituzione di alc ... msn.com Imola, legionella alla residenza anziani, l’Ausl: Comprendiamo la preoccupazione, ma tutte le azioni sono state messe in campo senza ritardiPresenza del batterio della legionella dopo i controlli all’impianto di acqua calda sanitaria. È quando emerso nella casa residenza anziani di via ... corriereromagna.it IMOLA;CASO DI LEGIONELLA ALLA CRA VENTURINI. Da quanto tempo l'Ausl era a conoscenza della presenza del batterio Fratelli d'Italia, che solleva il caso, accusa il Sindaco di opacità:"ha taciuto durante il consiglio Comunale di giovedì". L'Ausl, dopo facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.