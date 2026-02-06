Legionella nella residenza per anziani ‘Venturini’ di Imola Firmata l’ordinanza per la disinfezione

Il Comune di Imola ha firmato un’ordinanza per la disinfezione della residenza per anziani Venturini, dopo aver scoperto la presenza di legionella nell’acqua calda sanitaria. La struttura dovrà intervenire subito per eliminare il rischio, che mette a rischio la salute di ospiti e operatori. Gli esperti stanno già lavorando per sanificare l’impianto e mettere in sicurezza la struttura.

Imola (Bologna), 6 febbraio 2026 – È arrivata l’ordinanza del Comune che dispone interventi immediati alla Casa residenza anziani Venturini, dopo che i controlli sull’impianto idrico hanno evidenziato una presenza diffusa di legionella nell’ acqua calda sanitaria della struttura. Il provvedimento nasce da una segnalazione del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola, arrivata il 4 febbraio, a seguito di campionamenti effettuati da Arpae in diversi punti della struttura e nella centrale termica. Le analisi hanno rilevato la presenza del batterio in tutti i punti prelevati, con valori particolarmente elevati in alcuni terminali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legionella nella residenza per anziani ‘Venturini’ di Imola. Firmata l’ordinanza per la disinfezione Approfondimenti su Imola venturini Allarme sanitario a Venturini: legionella scoperta nei rubinetti dell’ospizio per anziani Le autorità hanno scoperto la presenza di legionella nei rubinetti di un’ospizio per anziani a Venturini. Allarme legionella, Casa anziani Venturini senza pace: batterio rilevato nell’acqua Allarme legionella nella Casa di riposo Venturini di Imola. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Imola venturini Argomenti discussi: Allarme legionella, Casa anziani Venturini senza pace: batterio rilevato nell’acqua; Lotta per la vita per oltre un mese in ospedale, 51enne muore per legionella dopo un lungo ricovero; Allarme legionella Casa anziani Venturini senza pace | batterio rilevato nell’acqua. Legionella nella residenza per anziani 'Venturini' di Imola. Firmata l’ordinanza per la disinfezioneIl Comune dispone la sostituzione dei rubinetti contaminati e la pulizia completa dell’intero impianto idrico. L’Ausl: La tutela degli ospiti è la priorità ... msn.com Imola, legionella alla residenza anziani, l’Ausl: Comprendiamo la preoccupazione, ma tutte le azioni sono state messe in campo senza ritardiPresenza del batterio della legionella dopo i controlli all’impianto di acqua calda sanitaria. È quando emerso nella casa residenza anziani di via ... corriereromagna.it Analisi Legionella per alberghi e residence di lusso: un servizio esclusivo per la sicurezza e il benessere degli ospiti: Laboratorio di analisi legionella a Verona, Piscina di San Michele, palestre Analisi dell'acqua per uso domestico: Analisi della competitività , facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.