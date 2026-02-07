Legionella alla Venturini Un’anziana contagiata Scatta la disinfezione Ausl e Seacoop si attivano

Una donna di 78 anni residente alla Casa Venturini ha contratto la legionella. Le autorità hanno avviato subito la disinfezione dell’impianto idrico e hanno intensificato i controlli. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cerca di limitare i rischi per gli altri ospiti.

Non si ferma la scia di criticità alla Casa residenza anziani Venturini. Dopo la conferma della presenza di legionella nell'impianto di acqua calda sanitaria e l'avvio delle procedure sanitarie e amministrative conseguenti, emergono ora nuovi elementi che rendono il quadro ancora più delicato. Secondo fonti interne alla struttura, una donna ultraottantenne ospite della Cra è risultata infetta dal batterio della legionella. Il caso è emerso a seguito di specifiche analisi cliniche portate avanti dopo che all'anziana è stata diagnosticata una polmonite, così come ad altri ospiti della Cra prima di lei.

