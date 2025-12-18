Legge sulla montagna e punteggio aggiuntivo per docenti e ATA | individuati circa 2.800 comuni Manca ancora il decreto

È in fase di definizione il decreto relativo alla legge sulla montagna, che include circa 2.800 comuni italiani. Sono ancora in corso i criteri di classificazione dei territori montani, necessari per l’applicazione delle nuove norme. La misura, che riguarda anche docenti e personale ATA, mira a riconoscere e valorizzare le aree montane attraverso un punteggio aggiuntivo e agevolazioni dedicate. Restano in attesa di dettagli ufficiali e disposizioni operative.

