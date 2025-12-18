Legge sulla montagna e punteggio aggiuntivo per docenti e ATA | individuati circa 2.800 comuni Manca ancora il decreto
È in fase di definizione il decreto relativo alla legge sulla montagna, che include circa 2.800 comuni italiani. Sono ancora in corso i criteri di classificazione dei territori montani, necessari per l’applicazione delle nuove norme. La misura, che riguarda anche docenti e personale ATA, mira a riconoscere e valorizzare le aree montane attraverso un punteggio aggiuntivo e agevolazioni dedicate. Restano in attesa di dettagli ufficiali e disposizioni operative.
Sono in corso di definizione i criteri per la classificazione dei comuni cosiddetti "montani", che possano rientrare nel Decreto atteso nell'ambito della Legge sulla montagna, che interessa anche il servizio di docenti e ATA. In seguito alla proposta del Ministro Calderoli dovrebbe svolgersi lunedì 22 dicembre un incontro con le Regioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
