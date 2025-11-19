Pro Loco eletto il nuovo direttivo Il presidente è ancora Mosca

a Grandi Nuovo direttivo, ma sotto il segno della continuità al vertice, per la Pro Loco di Tossignano. Confermato alla presidenza del sodalizio Luciano Mosca con vice Samuele Anconelli e consiglieri Sabina Amadori, Emanuela Amianti, Roberto Billi, Matteo De Biaggi, Francesca Lanzoni e Giusi Lulì. La miscela ideale di esperienza e forze fresche per continuare il processo di valorizzazione, condiviso con l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini, della frazione collinare: "Una realtà piccola ma molto coesa e affiatata dal punto di vista delle relazioni e dell’operatività dei suoi abitanti – fa il punto dopo la tornata elettiva Anconelli della Pro Loco di Tossignano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pro Loco, eletto il nuovo direttivo. Il presidente è ancora Mosca

Altre letture consigliate

Si è svolta oggi l'Assemblea Regionale Unpli APS presso il Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone. Al nuovo quarto componente eletto del Comitato Provinciale Unpli Roma APS Lorenzo Fanfoni, auguriamo un buon lavoro. #prolocoartena #unpliroma #unplil - facebook.com Vai su Facebook

Pro Loco, eletto il nuovo direttivo. Il presidente è ancora Mosca - Il vice Anconelli: "Siamo molto coesi e affiatati, i volontari sono il nostro motore". Secondo ilrestodelcarlino.it

Nuovo direttivo della Pro Loco. Davide Adreani è il più votato. In “pole” per la presidenza - E’ stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Vezzano, adesso i prescelti dovranno suddividersi gli incarichi previsti all’interno dell’associazione. Scrive msn.com

Mucciacciaro nuovo presidente della Pro Loco Telesia - Si è tenuta questa mattina, nella sala Goccioloni delle Terme di Telese, l’assemblea per il rinnovo del direttivo della Pro Loco Telesia Aps, chiamata a eleggere i nuovi vertici per il quadriennio ... Come scrive ilmattino.it