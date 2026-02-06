Sicurezza Io sto col poliziotto | la Lega si mobilita a sostegno delle forze dell' ordine

La Lega scende in piazza per sostenere le forze dell’ordine. In diverse città italiane, i militanti hanno manifestato davanti alle questure e alle caserme per chiedere più risorse e tutele. “Io sto col poliziotto” è diventato lo slogan dei manifestanti, che vogliono rafforzare il pacchetto sicurezza approvato dal governo. La mobilitazione si sta intensificando, con le forze politiche che cercano di mostrare vicinanza ai lavoratori delle forze dell’ordine, spesso sotto pressione e con risorse limitate.

La Lega promuove una mobilitazione a sostegno delle forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del Pacchetto Sicurezza. A Forlì il gazebo della Lega sarà presente sabato, dalle 10 alle 12.30, in piazza Saffi. Il partito guidato da Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Lega Sicurezza Sicurezza, Lega Campania in piazza: raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine La Lega Campania ha organizzato nel fine settimana una manifestazione in diverse piazze della regione. Sicurezza, Nisini (Lega): in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo Nell’ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza pubblica, il ministro Nisini ha annunciato l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lega Sicurezza Argomenti discussi: Agente spara e uccide un uomo, la Lega lancia una raccolta firme: Io sto col polziotto; Ritornano i gazebo della Lega sulla sicurezza; ? IO STO COL POLIZIOTTO. La Lega lancia una nuova campagna di raccolta firme per sostenere chi ogni giorno difende la nostra sicurezza. ???? Solidarietà all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga a Milano, ha fatto il proprio dovere; 'Io sto col poliziotto': raccolta firme a Fucecchio per Decreto Sicurezza. Chieti, la Lega avvia la raccolta firme Io sto col poliziottoLa raccolta firme punta anche a introdurre sanzioni più severe per chi circola armato, a una stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e allo stop ai ricongiungimenti familiari ... chietitoday.it Lega lancia anche in Toscana la petizione 'Io sto col Poliziotto': decine di gazebi in tutta la RegioneLa Lega ha annunciato anche in Toscana l'organizzazione di gazebo informativi e di raccolta firme per la petizione intitolata 'Io sto col Poliziotto'. gonews.it IO STO COL POLIZIOTTO VOGLIAMO LA TUTELA LEGALE PER LE FORZE DELL’ORDINE NEL DECRETO SICUREZZA. NOVARA (NO) Mercato Coperto - Viale Dante sabato 07/02 dalle 09.30 alle 12.00 FIRMA ANCHE TU AL NOSTRO GAZEBO facebook IO STO COL POLIZIOTTO. La Lega lancia una nuova campagna di raccolta firme per sostenere chi ogni giorno difende la nostra sicurezza. Solidarietà all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga a Milano, ha fatto il proprio dovere x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.