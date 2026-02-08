Cade nella bocca di lupo lasciata aperta dai ladri | Graziella Pozzi muore dopo un mese di ricovero

Una donna di 68 anni è morta dopo un mese di ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco. Graziella Pozzi era caduta nella bocca di lupo di casa, lasciata aperta dai ladri durante un furto. La sua famiglia ha confermato il decesso avvenuto il 7 febbraio.

Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita a Merate dopo essere caduta in una bocca di lupo lasciata aperta dai ladri.

Una donna di 67 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lecco dopo essere caduta nella bocca di lupo di casa, lasciata aperta dai ladri.

