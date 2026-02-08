lecce udinese diretta banda manda il via del mare in paradiso

I tifosi del Lecce hanno vissuto una serata da sogno: Banda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Via del Mare in festa. La partita, combattuta fino all’ultimo minuto, ha visto i giallorossi conquistare tre punti fondamentali contro l’Udinese. I giocatori hanno dato il massimo, e allo stadio si respirava un’aria di entusiasmo. Ora il Lecce guarda con più fiducia al campionato.

La parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere. Forse è tutta qui la domenica di Lecce-Udinese. Il Lecce che è caduto a Torino domenica scorsa ha davanti a sè una enorme occasione: vincere con i friulani per avvicinarsi al Genoa (e magari anche a Parma e Cremonese), staccare la Fiorentina (che ieri ha pareggiato con il Torino) di tre punti e sistemare la classifica. Almeno per il momento. È la grande occasione per Di Francesco ma arriva contro una squadra, l'Udinese, che sta bene, ha battuto la Roma senza subire gol, ha perso Davis ma ha ritrovato Zaniolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Domani pomeriggio alle 15:00, il Via del Mare si prepara ad accogliere una partita decisiva per il Lecce.

Questa sera a Lecce si gioca la partita tra Lecce e Udinese.

