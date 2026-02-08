Lecce che cuore Un gioiello di Banda al 90' stende l' Udinese e rilancia i giallorossi

Il Lecce ha battuto l'Udinese al 90' minuto con un gol spettacolare di Banda su punizione. La squadra di casa ha mostrato determinazione e ha trovato la vittoria nel finale, rilanciandosi in classifica. La partita è stata vibrante fino all’ultimo, con i giallorossi che hanno spinto forte e alla fine sono riusciti a sbloccare il risultato.

L'ha vinta al 90' il Lecce con un gol meraviglioso di Lameck Banda, direttamente su calcio di punizione. E può essere la vittoria della svolta questa contro l'Udinese. A proposito di svolta: due momenti su cui questo successo è costruito. Al 22' del secondo tempo Di Francesco chiama Lameck Banda, prima di entrare lo stringe a sè, gli dà un bacio sulla fronte. "Vai e decidi", il non detto. E ancora, pochi minuti più tardi, la Curva Nord chiama tutto lo stadio a cantare. "Dai ragazzi che vinciamo". Le squadre sono sull'1-1, è un atto di fede, quella cieca, per una squadra che non vinceva da quasi due mesi e dal 30 novembre non segnava due gol nella stessa partita.

