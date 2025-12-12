Il Lecce supera il Pisa di misura | tre punti preziosissimi per i salentini

Il Lecce conquista una vittoria importante contro il Pisa, battendolo 1-0 in un match combattuto. Grazie a questo risultato, i salentini ottengono tre punti fondamentali in classifica di Serie A, rafforzando la loro posizione e avvicinandosi agli obiettivi stagionali.

Lecce-Pisa termina 1-0 a favore dei padroni di casa: il club salentino vince di misura e guadagna tre punti preziosi in classifica di Serie A. A Lecce è bastato un solo gol per chiudere i giochi di una partita: i padroni di casa sono rimasti in controllo del match e hanno così conquistato tre punti d’oro in classifica. Niente da fare per il Pisa che non è riuscito a conquistare neppure un punto in trasferta al Via del Mare. Lecce-Pisa termina 1-0: il gol della vittoria lo ha segnato Stulic. L’unica rete della gara è stata segnata per il Lecce di Di Francesco da Nikola Stulic al 72esimo, quindi nel corso del secondo tempo, ed è bastata per ottenere una vittoria importantissima nello scontro il Pisa. Sportface.it

Lecce di misura sul Pisa - Nel primo tempo i pugliesi perdono Berisha dopo soli 11 minuti, poi nella ripresa ... sportal.it