Questa sera il Lecce batte 2-1 l’Udinese in una partita combattuta. Al 10’ minuto, Gandelman segna il suo primo gol con la maglia giallorossa e porta avanti i padroni di casa. È il primo gol del giocatore dopo cinque partite, un’iniezione di fiducia per il team di casa.

Primi minuti di gioco, rete di Gandelman. Vantaggio del Lecce che ritrova il gol dopo cinque partite, grazie alla prima realizzazione in giallorosso di Gandelman. A metà del primo tempo il pareggio dell’Udinese su calcio di rigore. Al novantesimo minuto, su calcio di punizione, rete di Banda. Vittoria del Lecce che, con 21 punti, è ancora al quartultimo posto in classifica del campionato di serie A ma ora ha tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima. L'articolo Lecce-Udinese 2-1 Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

