Moviola Lecce Parma i giallorossi chiudono in 9 espulsi Banda e Gaspar | ecco cosa è successo

La partita tra Lecce e Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stata segnate da episodi arbitrali controversi. I giallorossi hanno concluso la gara in nove uomini, con l’espulsione di Banda e Gaspar. In questa analisi si approfondiscono gli episodi chiave e le decisioni che hanno influenzato il risultato, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata di quanto accaduto in campo.

Moviola Lecce Parma: i salentini chiudono la gara in nove uomini, rossi a Banda e Gaspar. Tutti gli episodi chiave La sfida tra Lecce e Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stata caratterizzata da grande intensità ma soprattutto da episodi arbitrali che hanno inciso profondamente sull'andamento del match.

Lecce-Parma 1-2 Stulic illude, poi i giallorossi rimangono in dieci e arriva il meritato sorpasso - Avanti dopo appena 54 secondi, i salentini nella ripresa subiscono il sorpasso degli avversari che colpiscono anche due legni. leccenews24.it

Juve, guarda che Pellegrino! Il Parma ribalta il Lecce che finisce in 9 - Giallorossi avanti con Stulic dopo una manciata di secondi, l'autogol di Tiago Gabriel e l'ennesima rete dell'argentino lanciano i ducali ... tuttosport.com

Moviola Juve-Lecce, fischia CalVARese: il rigore per i bianconeri è netto Gianpaolo Calvarese - facebook.com facebook

La moviola dei giornali Cosa è successo in #JuveLecce x.com

