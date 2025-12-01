Differenziata Bresciattiva incalza la Loggia | Troppe domande senza risposta
Come potrà Brescia arrivare all'83 per cento di raccolta differenziata, partendo da un 68,5 per cento in calo e senza cambiare nulla? Con quali criteri sarà valutato il gestore del servizio? E soprattutto: come si può introdurre la tariffazione puntuale mantenendo i cassonetti in strada? Sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
