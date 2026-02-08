Le stanze che tornano in ordine

Da lortica.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di caos e disagi, le case si stanno riordinando. Le famiglie stanno sistemando le stanze, cercando di riprendere il controllo delle loro vite. Le case vuote o semi vuote diventano spazi di respiro, di resistenza alla solitudine rumorosa o a quella più silenziosa della sindrome del nido vuoto. È un ritorno alla normalità, anche se ogni stanza racconta una storia diversa.

Esiste, a volte, una solitudine rumorosa, quella che abita le case piene di persone disfunzionali tra loro, ed esiste una solitudine da sindrome del nido vuoto, oppure una solitudine più semplice, che profuma di libertà. La prima consuma in silenzio, la seconda stringe il cuore, la terza restituisce respiro. Molti attraversano la vita come parafulmini umani: raccolgono paure, rabbie, incertezze altrui, convinti che l’amore coincida con la resistenza e il servizio. Le generazioni abituate “al dovere” lo sanno bene: si cura tutto, dai figli agli animali, dalle amicizie ai ricordi, finché non resta quasi più spazio per sé. 🔗 Leggi su Lortica.it

le stanze che tornano in ordine

© Lortica.it - Le stanze che tornano in ordine

Approfondimenti su Le Stanze che tornano in ordine

Aldo Buzzi, le "Stanze per la fantasia" tornano a prendere luce

Aldo Buzzi, autore e scrittore italiano, vede nuovamente emergere le sue

Appuntamento "a lume di candela" con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Irak : les traces de la Guerre contre Daesh

Video Irak : les traces de la Guerre contre Daesh

Ultime notizie su Le Stanze che tornano in ordine

Argomenti discussi: Missionari armati e altre illusioni; Un video svela le stanze più intime della casa di Giorgio Armani a Milano; Le stanze dell’arte torna al Castello per la terza edizione; Cibo e aiuti fuori dalla Striscia, i coloni dentro: Gaza ebraica.

Aldo Buzzi, le Stanze per la fantasia tornano a prendere luceE sì che sulla cartellina in cui aveva raccolto i dattiloscritti dei vari pezzi scrisse bello in grande e in maiuscolo «BUTTARE». Poi, per fortuna, come ogni tanto accade nella storia dei libri, il ... ilgiornale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.