Le stanze che tornano in ordine

Dopo anni di caos e disagi, le case si stanno riordinando. Le famiglie stanno sistemando le stanze, cercando di riprendere il controllo delle loro vite. Le case vuote o semi vuote diventano spazi di respiro, di resistenza alla solitudine rumorosa o a quella più silenziosa della sindrome del nido vuoto. È un ritorno alla normalità, anche se ogni stanza racconta una storia diversa.

Esiste, a volte, una solitudine rumorosa, quella che abita le case piene di persone disfunzionali tra loro, ed esiste una solitudine da sindrome del nido vuoto, oppure una solitudine più semplice, che profuma di libertà. La prima consuma in silenzio, la seconda stringe il cuore, la terza restituisce respiro. Molti attraversano la vita come parafulmini umani: raccolgono paure, rabbie, incertezze altrui, convinti che l’amore coincida con la resistenza e il servizio. Le generazioni abituate “al dovere” lo sanno bene: si cura tutto, dai figli agli animali, dalle amicizie ai ricordi, finché non resta quasi più spazio per sé. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Le stanze che tornano in ordine Approfondimenti su Le Stanze che tornano in ordine Aldo Buzzi, le "Stanze per la fantasia" tornano a prendere luce Aldo Buzzi, autore e scrittore italiano, vede nuovamente emergere le sue Appuntamento "a lume di candela" con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Irak : les traces de la Guerre contre Daesh Ultime notizie su Le Stanze che tornano in ordine Argomenti discussi: Missionari armati e altre illusioni; Un video svela le stanze più intime della casa di Giorgio Armani a Milano; Le stanze dell’arte torna al Castello per la terza edizione; Cibo e aiuti fuori dalla Striscia, i coloni dentro: Gaza ebraica. Aldo Buzzi, le Stanze per la fantasia tornano a prendere luceE sì che sulla cartellina in cui aveva raccolto i dattiloscritti dei vari pezzi scrisse bello in grande e in maiuscolo «BUTTARE». Poi, per fortuna, come ogni tanto accade nella storia dei libri, il ... ilgiornale.it Un pittore è stato trovato morto nella sua casa. La polizia ha archiviato il caso come suicidio. Ma alcuni dettagli non tornano. E voi dovete ricostruire la verità. Vi aspetta una escape room psicologica e immersiva dove dovrete esplorare le stanze, risolvere enig facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.