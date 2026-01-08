Aldo Buzzi, le Stanze per la fantasia tornano a prendere luce.

Aldo Buzzi, autore e scrittore italiano, vede nuovamente emergere le sue

E sì che sulla cartellina in cui aveva raccolto i dattiloscritti dei vari pezzi scrisse bello in grande e in maiuscolo «BUTTARE». Poi, per fortuna, come ogni tanto accade nella storia dei libri, il destino decide diversamente. Aldo Buzzi (1910-2009), una vita lunga 99 anni quadripartita fra architettura, cinema, letteratura e giornalismo (in effetti anche gastronomia.), durante la guerra, annus horribilis 1944, rifugiato nell'appartamento di un amico di famiglia ad Appiano Gentile, a nord del profondo nord, si mette a lavorare a una serie di progetti editoriali. Il più importante è il suo Taccuino dell'aiuto-regista, che esce proprio alla fine del '44. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

