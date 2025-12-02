Appuntamento a lume di candela con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza
Venerdì 5 dicembre alle ore 21:00 la Rocca Malatestiana di Verucchio organizza “Rocca Noir”, una visita a lume di candela alla Rocca del Sasso per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio.Una visita guidata per muoversi al buio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
