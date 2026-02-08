Le Sacre rappresentazioni di Naro iscritte nel Registro delle eredità immateriali siciliane

Le Sacre rappresentazioni della Passione di Cristo di Naro sono state inserite nel Registro delle Eredità Immateriali Siciliane. La Regione Siciliana ha riconosciuto ufficialmente questa tradizione come patrimonio culturale dell’isola, proteggendone la memoria e la diffusione. Ora, le rappresentazioni sono tutelate e potranno essere tramandate alle future generazioni.

Le Sacre rappresentazioni della Passione di Cristo di Naro sono ufficialmente iscritte nel Reis (Registro delle Eredità Immateriali Siciliane), il registro istituito dalla Regione Siciliana per la tutela e la valorizzazione delle espressioni identitarie e delle tradizioni culturali dell'Isola.

