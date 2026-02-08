Questa sera, all’Art Mbt di Cesenatico, si apre una mostra dedicata a Franca Bisulli. La pittrice di Bellaria Igea Marina espone le sue opere in un locale molto frequentato sul lungomare Carducci. Si tratta di una esposizione che permette di scoprire da vicino il suo stile e le sue creazioni.

Art Mbt, il locale glamour sul lungomare Carducci di Cesenatico, ospita la mostra personale di Franca Bisulli, un’artista originaria di Bellaria Igea Marina. Bisulli nella vita quotidiana si occupa di coaching evolutivo ed il suo lavoro, centrato su ascolto interiore, presenza e radicamento, diventa anche linguaggio visivo. Franca dice di non essere un’artista, ma una persona che ama la pittura, che per lei è uno spazio di libertà espressiva e, soprattutto, di centratura, un ritorno alle proprie radici, dove il pennello serve a respirare e ritrovare direzione. Nelle opere esposte fino al 25 febbraio ad Art Mbt, la ricerca passa da volti e sguardi, capaci di trattenere storie ed emozioni, a forme femminili che parlano di identità e trasformazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Franca Bisulli in mostra all’Art Mbt

