Atelier artistico a colazione nel locale Art by Mbt

Questa mattina, nel locale Art by Mbt, si è svolto il primo “Brunch & Paint” dell’anno. Un evento che invita le persone a gustare un brunch mentre si dilettano con dipinti e colori. Numerosi appassionati si sono seduti ai tavoli, pronti a creare, mentre gustavano cibi e bevande. L’atmosfera è stata rilassata, con tutti intenti a divertirsi e a esprimersi con l’arte. L’iniziativa, nata in riviera, continua a riscuotere interesse tra chi cerca un modo diverso di passare il tempo.

"Brunch & Paint" è una delle nuove iniziative di inizio anno in riviera e consiste in una esperienza che unisce il piacere del brunch alla voglia di mettersi in gioco con colori e idee. Il primo appuntamento è oggi, a partire dalle 11, all’ ART by MBT sul lungomare Carducci di Cesenatico. Il locale si trasforma in un atelier informale, dove ogni partecipante avrà una propria postazione, con materiale artistico incluso (pennelli, tavolozze, matite e tutto l’occorrente), per realizzare un’opera personale, mentre si assaporano le originali prelibatezze del brunch della casa. A guidare il gruppo, passo dopo passo, sarà l’artista Giulia Gazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atelier artistico a colazione nel locale Art by Mbt Approfondimenti su Art by Mbt Cinema a colazione, domenica 16 novembre "Quinto potere" al Centro artistico Il Grattacielo “Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus Il restauro del busto di Santa Cordula rappresenta un'importante iniziativa di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico di Arezzo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Art by Mbt Argomenti discussi: Atelier artistico a colazione nel locale Art by Mbt. Fanno parte di “Pubblico”, il programma artistico curato da @toastproject negli atelier di Manifattura Tabacchi, due giovani artiste che esplorano il mondo attraverso il movimento, l’immagine e l’emozione. @__bubbl3__ , cattura momenti di forte intensità emoti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.