Oplontis raccontata dai giovani con il linguaggio digitale

Oplontis rivive attraverso i giovani e il linguaggio digitale, tra connessione e consapevolezza. Essere sempre online non basta: serve conoscere, comprendere e usare il digitale in modo autentico. È un percorso di crescita che va oltre la semplice presenza virtuale, invitando a scoprire le vere competenze digitali per navigare il mondo digitale con intelligenza e responsabilità.

© Parlami.eu - Oplontis raccontata dai giovani con il linguaggio digitale Dalla connessione all’uso consapevole del digitale Essere sempre connessi non significa possedere competenze digitali reali. È da questa consapevolezza che prende forma “Cittadini di Oplontis e Narratori Digitali”, il progetto avviato a Torre Annunziata che coinvolge studenti e studentesse del Liceo “Pitagora – Croce” in un percorso di formazione avanzata sul racconto del territorio. I dati europei parlano chiaro: l’Italia resta indietro nelle competenze digitali di base, soprattutto tra i giovani, che spesso utilizzano dispositivi e piattaforme senza una reale padronanza professionale. Il progetto, presentato il 12 dicembre con oltre 110 studenti, intercetta anche un disagio più profondo: la difficoltà dei ragazzi a immaginare un futuro nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Parlami.eu Leggi anche: Nasce a Modena il MakerDojo Club: un laboratorio digitale per giovani innovatori Leggi anche: L’evoluzione del linguaggio nell’era digitale: ecco la ‘Città dell’Alfabeto’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Torre Annunziata, formare i giovani come “Cittadini di Oplontis e Narratori Digitali” - I giovani campani e italiani sanno utilizzare uno smartphone, ma faticano (e non poco) quando si tratta di compiere attività più ... msn.com

Grazie alla sinergia messa in campo dal GAN con le altre associazioni, domenica vi aspettiamo ad Oplontis. Grazie a: Alfredo Scardone con il Gruppo Storico Oplontino Archeoclub di Torre Annunziata Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità - AreV-OD Po - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.