oplontis raccontata dai giovani con il linguaggio digitale

Oplontis rivive attraverso i giovani e il linguaggio digitale, tra connessione e consapevolezza. Essere sempre online non basta: serve conoscere, comprendere e usare il digitale in modo autentico. È un percorso di crescita che va oltre la semplice presenza virtuale, invitando a scoprire le vere competenze digitali per navigare il mondo digitale con intelligenza e responsabilità.

Dalla connessione all’uso consapevole del digitale Essere sempre connessi non significa possedere competenze digitali reali. È da questa consapevolezza che prende forma “Cittadini di Oplontis e Narratori Digitali”, il progetto avviato a Torre Annunziata che coinvolge studenti e studentesse del Liceo “Pitagora – Croce” in un percorso di formazione avanzata sul racconto del territorio. I dati europei parlano chiaro: l’Italia resta indietro nelle competenze digitali di base, soprattutto tra i giovani, che spesso utilizzano dispositivi e piattaforme senza una reale padronanza professionale. Il progetto, presentato il 12 dicembre con oltre 110 studenti, intercetta anche un disagio più profondo: la difficoltà dei ragazzi a immaginare un futuro nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

