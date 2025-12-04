Il ddl sull’atisemitismo spacca in due il Pd | Schlein irritata alta tensione tra i dem

Il Partito Democratico si trova nuovamente al centro di tensioni interne, stavolta con la segretaria Elly Schlein sotto pressione. Dopo i recenti scontri sulla possibile modifica dello statuto per blindare la sua candidatura alle primarie, il dibattito si è spostato sull’ antisemitismo e sulle misure legislative ad esso collegate. A scatenare la discussione è il disegno di legge a prima firma del senatore Graziano Del Rio, sostenuto da alcuni esponenti della minoranza dem, area più distante da Schlein. Le misure contenute nel ddl sono state definite “sconcertanti” dal leader di AVs, Angelo Bonelli, e hanno suscitato irritazione anche tra i sostenitori della segretaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

