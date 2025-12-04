Il ddl sull’atisemitismo spacca in due il Pd | Schlein irritata alta tensione tra i dem
Il Partito Democratico si trova nuovamente al centro di tensioni interne, stavolta con la segretaria Elly Schlein sotto pressione. Dopo i recenti scontri sulla possibile modifica dello statuto per blindare la sua candidatura alle primarie, il dibattito si è spostato sull’ antisemitismo e sulle misure legislative ad esso collegate. A scatenare la discussione è il disegno di legge a prima firma del senatore Graziano Del Rio, sostenuto da alcuni esponenti della minoranza dem, area più distante da Schlein. Le misure contenute nel ddl sono state definite “sconcertanti” dal leader di AVs, Angelo Bonelli, e hanno suscitato irritazione anche tra i sostenitori della segretaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ok al ddl per il terzo mandato in Trentino, FdI si spacca - Via libera a Trento per il terzo mandato, vale a dire il Fugatti ter, grazie ai voti di due esponenti di Fratelli d'Italia, che così si spacca. Riporta ansa.it
FdI si spacca, passa il ddl sul terzo mandato - Il consiglio provinciale di Trento ha approvato il disegno di legge sul terzo mandato, che aumenta da due a tre i mandati massimi consecutivi per i presidenti della Provincia autonoma di Trento. Come scrive ansa.it
Trento, passa il Ddl per il terzo mandato di Fugatti: si spacca Fdi - Via libera a Trento per il terzo mandato, vale a dire il Fugatti ter, grazie ai voti di due esponenti di Fratelli d’Italia, partito che così si spacca. Secondo ilsole24ore.com