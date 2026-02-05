Questa sera alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca uno dei match più attesi dei quarti di finale di Coppa Italia. Juventus e Atalanta scendono in campo per una sfida ad alta tensione, con i tifosi pronti a seguire ogni azione. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che vogliono passare il turno e mettere in mostra le proprie qualità.

Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21:00, va in scena uno dei big match dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa: Atalanta contro Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Si tratta di una gara secca che vale il pass per le semifinali, con le due squadre pronte a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Atalanta: sfida ad alta tensione

Approfondimenti su Juventus Atalanta

Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 al 18 gennaio, si apre una competizione ricca di incertezze nel singolo femminile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-Atalanta 1-1 #juventus #atalanta #seriea

Ultime notizie su Juventus Atalanta

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Per la Coppa (Italia) e per l'Europa (League): l'Atalanta sfida la Juve sulla strada verso il ritorno a Roma; Atalanta-Juve a Fabbri, quello del doppio rosso a Motta-Vanoli. Al Var chi negò un rigore solare; Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus, Raspadori sfida Openda.

Atalanta vs Juventus: il ritorno della sfida con nuovi scenari e allenatoriLa sfida tra Atalanta e Juventus questa sera in Coppa Italia non è una semplice ripetizione dei precedenti incontri stagionali. Se in passato le due squadre si erano già affrontate in agosto, nel Trof ... calcioatalanta.it

Atalanta-Juventus stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaSecondo incontro dei quarti di finale di Coppa Italia: a Bergamo scendono in campo l'Atalanta e la Juventus. Ecco a che ora si gioca, dove vedere l'incontro e cosa prevede il regolamento in caso di pa ... movieplayer.it

Coppa Italia knockout action Atalanta Juventus — who’s going through facebook

Palladino elogia la Juventus Alla vigilia di Atalanta-Juventus, l'ex bianconero ha risposto ad una battuta: non toglierebbe nessuno della rosa avversaria Voi chi rubereste all'Atalanta #Juventus #Atalanta #Palladino #SpazioJ x.com