Manovra banche e assicurazioni le più colpite | arriva il ‘contributo’ di 12 miliardi

La manovra finanziaria prevede un contributo di circa 12 miliardi di euro, colpendo principalmente banche e assicurazioni. Dopo un confronto durato due mesi, queste categorie si trovano a dover contribuire alle nuove misure fiscali stabilite dal governo. La decisione riflette le recenti strategie di riforma e il tentativo di riequilibrare le risorse pubbliche in un contesto di esigenze economiche e sociali.

(Adnkronos) – Con circa 12 miliardi di contributo previsto in manovra, sono banche e assicurazioni ad uscire sconfitte dal braccio di ferro durato due mesi con il governo. Già in fase di stesura della legge di Bilancio, l'esecutivo aveva messo in chiaro la questione: dai 45 miliardi di utili incassati nell'ultimo anno dagli istituti di .

Banche e assicurazioni pagano il conto: coperture per 5,7 miliardi solo nel 2026 - Una cifra rilevante, ma non tanto da mettere a rischio i profitti d’oro del settore: circa 30 miliardi di utili netti per gli istituti italiani nel 2025 ... repubblica.it

Manovra, dalle banche e assicurazioni alla spesa pubblica: chi viene colpito dai tagli - Saranno le banche e le assicurazioni a sostenere i maggiori oneri per il finanziamento delle nuove misure della legge di Bilancio. msn.com

Manovra 2026, €10,5mld di aggravi fiscali a banche, imprese e consumatori superano gli €8mld di tagli: €2,5mld in più che pesano sui cittadini x.com

Manovra 2026, Tajani: “Contributo banche Fatto il giusto. Importante non spaventare i mercati” - facebook.com facebook

