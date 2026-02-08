Lazza è ancora milionario ma dopo Cenere i suoi guadagni si sono dimezzati Mamma Francesca amministra la sua società come una formichina

Dopo il successo a Sanremo con «Cenere», Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, si mantiene milionario, ma i guadagni sono calati della metà. La mamma Francesca gestisce ancora la sua società con grande attenzione, come una formichina. Nonostante il calo, Lazza continua a essere tra i rapper più ricchi, anche se non ha più i ricavi record di qualche mese fa.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, continua ad essere uno dei rapper che guadagna di più, ma non è riuscito a superare i ricavi ottenuti con il suo brano «Cenere» lanciato al Festival di Sanremo 2023. Gli incassi dell’ultimo bilancio della sua J srl, che ne gestisce i diritti musicali, si sono quasi dimezzati. Il fatturato della società è sceso infatti da 5,065 a 3,094 milioni di euro, che restano una cifra importante nel settore. Stessa sorte per i guadagni, scesi da 1,646 milioni di euro a 930.039 euro. Salgono i risparmi in banca per decisione della madre, che amministra il rapper. I conti della J srl sono quelli del 2024, ma il bilancio è stato approvato in assemblea solo alla fine del 2025 con grande ritardo e il deposito nel registro della Camera di commercio è avenuto solo a 2026 inoltrato.🔗 Leggi su Open.online

