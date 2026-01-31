Mamma pensavo avessimo ancora tempo Ti voglio bene ci vediamo dopo | l’addio di Macaulay Culkin a Catherine O’Hara sua ‘madre’ in Mamma ho perso l’areo morta a 71 anni

Catherine-O’Hara Catherine O’Hara è morta a 71 anni lo scorso 30 gennaio. L’attrice canadese era famosa soprattutto per il ruolo di Kate McCallister, la mamma di Kevin in

Per molti rimarrà per sempre Kate McCallister, la mamma di Kevin in ‘ Mamma ho perso l’aereo ‘ (e nel sequel del popolare film) ma Catherine O’Hara, morta a 71 anni lo scorso 30 gennaio, ha recitato il molti film noti, come Beetlejuice, ed era molto amata per le celebri mockumentary di Christopher Guest, tra cui Best in Show. O’Hara, secondo quando confermato da People, è deceduta “dopo una breve malattia”. Un portavoce del Los Angeles Fire Department ha riferito al giornale statunitense di aver ricevuto una chiamata alle 4:48 del mattino di venerdì 30 gennaio per una donna non identificata di “circa 70 anni”, all’indirizzo dell’abitazione di O’Hara.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Macaulay Culkin dice addio a Catherine O'Hara, l'attrice che ha interpretato sua madre in

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese nota per il ruolo della madre in “Mamma ho perso l’aereo”.

