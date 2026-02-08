L’avvocato Adami | La Corte ha confermato tutte le nostre tesi

Pietro Adami, avvocato del Comitato dei 15 giuristi, commenta con soddisfazione la decisione della Cassazione di ammettere il quesito referendario. «La Corte ha confermato tutte le nostre tesi», afferma Adami, sottolineando che ora il percorso per il referendum può proseguire senza ostacoli. La notizia arriva mentre il governo resta in attesa, ma per il team di avvocati si apre una strada più chiara.

Pietro Adami, avvocato del Comitato dei 15 giuristi che ha promosso la raccolta delle firme per il referendum, dopo che la Cassazione ha ammesso il vostro quesito, il governo è corso ai ripari correggendo il testo senza spostare la data. Adesso che si fa? È il comitato dei 15 a dover decidere. Io credo che già venerdì, con quanto deciso dalla Cassazione, sia stata conseguita una clamorosa vittoria morale, ed anche una notevole vittoria giuridica. L’ufficio centrale ha confermato ciò che i promotori della raccolta hanno sempre sostenuto. Riepiloghiamo brevemente i fatti. Il governo ha rotto una consuetudine costituzionale ultraventennale ed ha convocato il referendum quando ancora era in corso la raccolta firme a metà di gennaio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

