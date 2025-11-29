Chi è Yermak il fedelissimo di Zelensky che ha dato le dimissioni Un uomo per tutte le stagioni | da avvocato ordinario a figura più potente dell’Ucraina
A Kiev raccontano che durante il secondo turno delle presidenziali, alla fine di aprile 2019, il servizio di sicurezza operativo dinanzi al Centro Congressi Parkovy, scelto dal candidato Volodimr Zelensk y come quartier generale, bloccò l’auto che portava Andrii Yermak. Nessuno voleva assumersi la responsabilità di farlo transitare, perchè, semplicemente, n essuno lo conosceva. Da allora, l’Ucraina ha subito l’invasione della Russia, e Yermak, 54 anni, è diventato il braccio destro del presidente, fino a poche ore addietro, quando ha lasciato il suo ufficio travolto dall’inchiesta sulle tangenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
